Paulo Bernardo estreou-se com a camisola principal do Benfica na terça-feira, em casa do Bayern Munique.

O médio formado nas águias tornou-se assim no 16.º menino do Seixal a ser lançado por Jorge Jesus na equipa principal, entre as duas passagens do treinador português pelo banco das águias.

Como pode ver na galeria associada a este artigo, Jesus apostou nos jovens jogadores quase sempre na Taça de Portugal ou na Taça da Liga, mas Paulo Bernardo é o terceiro que faz a estreia logo no palco maior: a Liga dos Campeões.

O mesmo já tinha acontecido com Luís Martins (2011-2012) e com João Teixeira (2014-2015).

Na lista constam os nomes de Victor Lindelof e de Morato, uma vez que ambos os jogadores ainda representaram a equipa de júnior das águias e a equipa B antes de se estrearem na equipa principal.

