O Benfica joga esta quarta-feira ante a Juventus, em Turim, em jogo da 8.ª e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões (20h00).

As águias jogam a continuidade nas competições europeias frente à equipa que tem o extremo internacional português Francisco Conceição entre as opções para este jogo, ao contrário de Alberto Costa e de Renato Veiga.

Depois da derrota ante o Casa Pia (3-1), à qual se seguiu a polémica com o áudio do treinador Bruno Lage – o presidente Rui Costa prometeu explicações após o jogo em Itália – a equipa portuguesa tem uma grande dúvida para o onze inicial deste jogo. Com o lateral-esquerdo Álvaro Carreras castigado, Jan-Niklas Beste (que já não joga desde 8 de janeiro poderá estar de saída) será a aposta, ou Alexander Bah será adaptado? Sem revelar quem iria ser, Lage respondeu assim na conferência de imprensa de antevisão.

Com Renato Sanches e Tiago Gouveia de fora por lesão, há ainda pelo menos mais uma alteração certa em relação ao onze titular com o Casa Pia, dado que Arthur Cabral também está castigado (foi expulso do banco no final do Benfica-Barcelona), perspetivando-se o regresso de Vangelis Pavlidis ao ataque. Mas Lage pode não ficar por aqui, nomeadamente no meio-campo.

O Benfica ocupa o 21.º lugar, com dez pontos. A Juventus está no 17.º lugar, com 12 pontos e ainda com a perspetiva de poder apurar-se diretamente para os oitavos de final, num dos oito primeiros lugares.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.