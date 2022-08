Florentino Luís, que tem sido titular no Benfica no início desta época, após dois empréstimos, falou nesta segunda-feira aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Midtjylland da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O médio elogiou a forma como a equipa se adaptou às ideias do novo treinador e assumiu que a forma como Enzo Fernández se adaptou rapidamente é também mérito de como a equipa o recebeu.

«A equipa está toda muito bem com as ideias do mister. Entendemos o que ele quer e o objetivo é dar tudo jogo a jogo», começou por dizer, antes de se focar no colega que tem jogado com ele no centro do terreno.

«Entendo-me com Enzo como com o Bah e qualquer outro jogador. A nossa equipa tem a cultura de receber muito bem os jogadores que chegam e isso nota-se em campo. O objetivo é sempre esse: ajudar o Benfica dentro de campo.»