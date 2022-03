João Félix assumiu nesta terça-feira que a primeira coisa que quis saber no final do jogo do At. Madrid com o Manchester United foi… o resultado do Benfica.

«A primeira coisa que fiz quando cheguei ao balneário foi perguntar pelo resultado do Benfica. Estou feliz por terem passado porque não era um jogo fácil. Espero encontra-los nos quartos de final», disse sorridente.