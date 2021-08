A polémica sobre o Cartão do Adepto conhece esta terça-feira mais um episódio, horas depois do Governo ter reforçado que a implementação desse novo modelo é para cumprir. No Estádio da Luz, o setor reservado para esse efeito ficou completamente vazio no Benfica-Spartak.



Acompanhe o Benfica-Spartak EM DIRETO no Maisfutebol.



A claque do Benfica que costuma ocupar esse espaço optou por reunir-se mais à esquerda, na mesma bancada, sem artefactos nem bandeiras.



No topo norte, mas no terceiro anel, está a outra claque encarnada, igualmente sem os objetos que costuma apresentar e que obrigam à permanência no setor reservado para o Cartão do Adepto.



Nas bancadas do Estádio da Luz estão, entre outros, Fernando Gomes - presidente da Federação Portuguesa de Futebol - e Pedro Proença - presidente da Liga Portugal. Os dois organismos estiveram representados na reunião entre o Ministério da Administração Interna e as forças de segurança, precisamente sobre a implementação do Cartão do Adepto.