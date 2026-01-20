O treinador da Juventus, Luciano Spalletti, encara o jogo com o Benfica com cautela e mostrou muito respeito pelos encarnados. O técnico da «vecchia signora» destacou a história das águias e acredita que a equipa da Luz pode «competir contra qualquer um».

«Quando jogas contra equipas como o Benfica, jogas contra um pedaço da história do futebol, uma identidade», disse Spalletti, em conferência de imprensa.

O técnico da Juve assumiu que será especial reencontrar José Mourinho, com quem viveu uma relação de altos e baixos. «Já dissemos algumas coisas um ao outro, mais ele do que eu, porque nesse aspeto ele vence sempre. Mas respeitámo-nos, conversámos ao telefone em várias ocasiões e será um prazer encontrá-lo novamente. Nos jogos em que Mourinho está presente, o volume do futebol aumenta, será um orgulho vê-lo. Na preparação dos jogos, por causa da autenticidade dele, estás obrigado a esperar algo diferente.»

Spalletti considerou que o duelo entre Benfica e Juventus será «um confronto direto» e espera um bom jogo, à semelhança do que aconteceu quando os «bianconeri» receberam o Sporting.

«Espero um jogo bonito e interessante, o Benfica também pode fazer um jogo inteligente, mas será um jogo para se jogar. Espero que eles sejam agressivos. Vai ser um pouco como o jogo contra o Sporting. As equipas portuguesas são um pouco parecidas entre si. Se as decisões não forem claras e diretas, corremos o risco de ficar presos na sua teia», alertou.

«O Benfica é uma equipa que tem tudo para competir com qualquer um. Eles têm qualidades importantes, são capazes de manter um ritmo muito alto e trazem muita densidade ao campo. No entanto, toda a atenção estará voltada para a minha equipa amanhã à noite», rematou.

O Benfica joga no reduto da Juventus esta quarta-feira (20h00), na sétima jornada da fase de liga da Champions. Os italianos têm nove pontos em seis jogos e ocupam o 17.º lugar, enquanto os encarnados seguem em 25.º, com seis pontos.