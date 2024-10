Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Feyenoord para a Liga dos Campeões:

«É uma derrota difícil, fundamentalmente pela forma como sofremos os golos. A equipa percebeu nos dez minutos iniciais o jogo que tínhamos pela frente. Mas infelizmente numa saída de bola nossa, pelo ar, acabámos depois por sofrer o primeiro golo. Com muita gente atrás da linha da bola e ela entrou com alguma facilidade na área. A reação foi boa, tivemos uma boa oportunidade do Bah para chegar ao empate, que infelizmente não aconteceu. E depois voltámos a sofrer um golo, que pesou muito.

Tivemos uma boa reação no início da segunda parte. Continuámos a motivar os jogadores porque sentimos que neste tipo de jogos em casa se fizéssemos um golo até a dez minutos do fim, a energia dos adeptos nos ajudaria a marcar mais golos. A equipa entrou bem, fizemos as alterações que tínhamos de fazer para continuar a criar oportunidades de golo. Fazemos o 2-1, a seguir criámos duas ou três muito boas oportunidades em que podíamos ter feito mais um golo e depois, infelizmente, mais uma desatenção da nossa parte e o jogo termina nesse momento.

Lamentamos fundamentalmente este jogo pela forma como sofremos os três golos e nesse aspeto não fomos competentes.»

[Ainda assim, gostou globalmente da exibição do Benfica ou esta foi a exibição menos conseguida desde o seu regresso?]

«Nem passámos do oito ao 80 nem vamos passar hoje do 80 ao oito. Há processos que têm de continuar a evoluir. A equipa criou oportunidades de golo que podiam ser melhor aproveitadas e há situações de organização coletiva que podem ser melhoradas para não sofrermos quer o primeiro, quer o segundo golo.

O mais importante é percebermos o que aconteceu. Vamos analisar com a equipa e no domingo dar uma resposta à Benfica. É isso que temos de fazer. Estarmos juntos, focados e a trabalhar. Sentimos até onde a equipa pode e deve continuar a crescer e é nestes momentos que a equipa e os jogadores têm de apresentar a sua melhor versão. É perceber muito bem o que aconteceu, analisar com a equipa e continuar com a ambição de sempre e a energia renovada para no domingo darmos uma imagem à Benfica.»

«Já percebemos o que aconteceu, a forma como sofremos os golos. A forma como sofremos o primeiro golo e o segundo tiraram-nos um bocadinho fora do jogo. Depois conseguimos fazer o 2-1, senti que a equipa podia aproveitar essa energia e o facto de o Feyenoord começar a ficar mais junto da área e as oportunidades pudessem suceder. Estava a acontecer, mas foi pena o terceiro golo.»

[Mais sobre o jogo]

«Em construção eles não tiveram nenhuma oportunidade. Ao fim e ao cabo, a primeira oportunidade e o primeiro golo surge de uma saída longa da nossa parte e lamento profundamente a forma como sofremos o golo.

Sinto que preparámos muito bem o jogo quer com bola, quer sem bola. Identificámos essa situação de não podermos deixar os nossos adversários ter bola e estarem confortáveis no jogo porque isso ia-nos obrigar a estar muito tempo baixos ou a subir para uma pressão que teria de ser organizada e agressiva. Penso que os nossos centrais e médios foram muito fortes nos passes verticais: ganhámos muitas bolas nesse sentido.

Não contámos era como isto: não fomos competentes nos golos que sofremos e lamentamos isso. A derrota deve-se ao facto de não termos sido competentes na forma como abordámos os lances dos três golos.»

[Sobre o rendimento mais apagado de Kökcü. Mais mérito do meio-campo do Feyenoord?]

«A pressão do Feyenoord no meio-campo é homem a homem. Senti que houve muito toquezinho nos nossos médios e que de alguma forma podíamos ter tido outro tipo de situações nesses toques. Quando vínhamos para jogar, vínhamos sempre presos com marcações. Mas o nosso plano de jogo seria construir como temos construídos e perceber como seria a pressão dos três homens da frente e depois procurar o corredor contrário para entrar quer no espaço atrás dos médios, quer no espaço em profundidade e, quando estivéssemos no meio-campo ofensivo, aí sim, íamos encontrar os nossos médios de frente para o jogo.

Porque com a pressão individual e cerrada, fica difícil tocar, devolver e procurar um terceiro homem. O nosso objetivo era esse e a ideia com que eu fique foi que a equipa, até sofrermos o golo, estava a ter esse comportamento, quer defensivamente quer ofensivamente. Mas a forma como sofremos o golo deixa-nos a correr atrás do prejuízo e dita um pouco a derrota do Benfica.»