A imprensa internacional é unânime na análise ao Inter de Milão-Benfica e considera que os encarnados, depois de uma primeira parte equilibrada em San Siro, foram completamente dominados no segundo tempo, fechado com uma derrota por 1-0, graças ao golo de Marcus Thuram.

«Os nerazzurri tiveram uma atuação brilhante, arriscaram pouco e criaram muitas oportunidades de golo», lê-se no Corriere dello Sport. «Com uma segunda parte demolidora, o Inter derrotou o Benfica e colocou a Real Sociedad na liderança do grupo D, que venceu em Salzburgo. À luz do esplêndido desempenho em San Siro, não é exagero dizer que, continuando a jogar assim, os vice-campeões europeus voltarão a ir longe na Liga dos Campeões este ano. Se o jogo contra as águias tivesse terminado 5-0, o placar não teria sido exagerado.»

A Gazzetta dello Sport também destaca que o Inter «dominou e desperdiçou». «O Inter venceu o Benfica com muito mais clareza do que o 1-0 final indicava. Os portugueses, já eliminados nos quartos de final da edição passada, resistem durante algum tempo, na primeira parte, mas depois foram esmagados numa segunda parte em que Thuram marcou e Lautaro foi travado pelos milagres de Trubin, por uma recuperação de Otamendi e pela trave (duas vezes).»

«O Benfica - uma excelente equipa, embora a tabela da Liga dos Campeões diga que não tem um único ponto - perdeu por 1-0, mas naquela segunda parte à mercê do adversário poderia ter levado três ou quatro», refere ainda a publicação italiana.

Na análise individual, o Tuttosport refere que Di María «evaporou-se», enquanto La Reppublica aponta que o argentino foi «um fantasma» durante a partida.

Já o Mundo Deportivo, escreve que os italianos venceram «sem muito brilho» e «foram de menos a mais» para «fazer o trabalho de casa».

O AS aponta que Thuram vingou Lautaro Martínez. «O atacante francês atuou como goleador diante dos constantes falhanços do argentino, que esteve perto de marcar em diversas oportunidades.»

O L’Equipe, por seu turno, realça a lesão de Di María. «No final de uma segunda parte dominada, a vitória italiana foi curta, mas o essencial está assegurado porque o Inter partilha a liderança do grupo com a Real Sociedad, enquanto o Benfica lamenta a lesão de Angel Di María.»

«O Inter de Milão dominou, perdeu muitas chances e sofreu alguns sustos, mas venceu o Benfica por 1-0», resumiu o Globoesporte.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN na DAZN]