No rescaldo à derrota na visita ao Chelsea (1-0), na segunda jornada da fase liga da Champions, José Mourinho falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na noite desta segunda-feira.

Sem pontos, mas de moral reforçada

«Fiz flash para canais televisivos de cinco países – Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e França – e todos os jornalistas realçaram o grande jogo que o Benfica fez. Eu também acho. Uma derrota é uma derrota, mesmo jogando bem e mais. E dói. Há perder e perder. Esta noite, perder assim não pode servir de ataque à nossa confiança. É base para o crescimento. O Chelsea é melhor do que Rio Ave, Gil Vicente e AVS, mas este foi o nosso melhor jogo.»

«Controlámos bem e tivemos oportunidades de golo. O 1-0 foi, talvez, o único erro defensivo, uma situação na qual o Richard Ríos e o Dedic cobriram o mesmo espaço, deixando o Garnacho aberto.»

«Nos últimos minutos tentei refrescar a equipa, lancei um novo ponta de lança e outro extremo. No Chelsea vi o Gusto em dificuldades e foi substituído por um colega melhor [Reece James]. É esse o nível do plantel do Chelsea.»

Fadiga e esperança

«Disputei dez jogos em quatro dias, pouco deu para treinar. A diferença de dois ou três dias entre jogos faz diferença em ciclos de jogos consecutivos, torna impossível a recuperação completa. Jogámos sobre fadiga. Mas hoje estou muito feliz, ao contrário daquilo que sentia após o triunfo sobre o Gil Vicente. Gostei muito da exibição.»

«O facto de termos estado equilibrados e sólidos atrás, sem permitir muitas transições – como aconteceu contra o Gil Vicente – é um bom sinal, que nos dá garantias para as viagens a Newcastle, Amesterdão e Toronto.»