À margem da antevisão ao duelo entre Benfica e Ajax, em Amesterdão, na quinta jornada da fase de liga da Champions, José Mourinho comentou, nesta segunda-feira, o momento de Manu Silva, Rodrigo Rêgo e de Obrador. O Ajax-Benfica está agendado para esta terça-feira (17h45) e é para acompanhar AO VIVO no Maisfutebol.

Manu apto

«Ainda não tem capacidade para 90 minutos, obviamente que não começa o jogo e, mesmo que possa ir a jogo, tem algumas condicionantes. Não vem para fazer turismo. Vem porque pode jogar. Mas ainda apresenta limitações, tanto quanto a minutos como quanto a intensidade. Pode jogar, a recuperação é total e está a trabalhar bem. Precisamos dele para equilibrar o plantel. É bem-vindo.»

Rêgo à frente de Obrador

«O Rodrigo Rêgo não pode jogar a lateral numa linha de quatro defesas. Nunca foi lateral e neste momento não está em condições de o ser. No futuro pode acontecer, porque está a crescer. Neste momento é um ala em qualquer sistema, tanto à esquerda como na direita. E também o tem feito na equipa B. Sobre o aspeto físico, tem capacidade para jogar ao mais alto nível.»

«Obrador? Jogou pela Espanha contra Liechtenstein. O Rêgo ficou no Seixal, tivemos umas semanas a trabalhar, o Obrador foi embora depois do jogo com o Casa Pia. É uma vantagem para quem fica, sobretudo para os jovens, porque preciso de os ver. O Obrador é lateral num sistema de quatro defesas e precisa de crescer a nível defensivo, porque tem algumas lacunas. O Rêgo está mais rotinado como ala e também lhe quis dar a oportunidade, também para perceber o que pode ele fazer. O jogo contra o Atlético foi uma boa oportunidade para lançar o Rodrigo.»