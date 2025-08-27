O Benfica decide a presença na fase principal da Liga dos Campeões na noite desta quarta-feira, na Luz. Depois do empate a zeros na visita ao Fenerbahçe de José Mourinho, Bruno Lage está obrigado a render Florentino, expulso em Istambul.

Por isso, Ivanovic deverá continua a titular, com Richard Ríos e Enzo Barrenechea a ocuparem o centro do meio-campo, enquanto Aursnes e Schjelderup ficam encarregues dos corredores. Isto apesar de também ser possível que Barreiro e Aktürkoglu sejam opções. A confirmar quando faltar cerca de uma hora para o apito inicial.

Consulte o onze provável do Benfica na galeria associada.

O segundo “round” entre Bruno Lage e José Mourinho no play-off da Champions está agendado para as 20 horas desta quarta-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.