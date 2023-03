O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões colocou o Benfica no caminho do Inter de Milão. O antigo capitão dos nerazzurri, Giuseppe Bergomi, considerou que o sorteio foi «favorável» para os italianos.



«O sorteio foi favorável. O Inter tem uma boa oportunidade, mas não pode subestimar o Benfica», disse, em declarações à Gazzetta TV.



«O Benfica é uma equipa forte e bem orientada. Os portugueses impõem ritmos altos e têm jogadores rápidos no ataque. O Benfica eliminou a Juventus e empatou com o PSG na fase de grupos. Será seguramente difícil, mas o Inter tem possibilidades de passar esta eliminatória», acrescentou ainda o ex-internacional italiano.

O Benfica-Inter, da primeira mão dos quartos de final, joga-se a 11 de abril enquanto a segunda mão está marcada para dia 19, em Milão.