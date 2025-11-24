Pavlidis anteviu, nesta segunda-feira, o duelo entre Benfica e Ajax, em Amesterdão, na quinta jornada da fase de liga da Champions. O Ajax-Benfica está agendado para esta terça-feira (17h45) e é para acompanhar AO VIVO no Maisfutebol.

De regresso aos Países Baixos

«Sinto-me bem fisicamente e estou feliz por regressar aos Países Baixos para jogar na Champions, num estádio que conheço bem. Vivi a dez minutos deste estádio.»

«Ajax? Temos de estar focados no nosso trabalho. Continuo a acompanhar o futebol neerlandês e conheço o treinador e plantel do Ajax. São bons, apesar do momento. Em todo o caso, continuam a ser o Ajax.»

Titularidade garantida?

«Não gosto de me sentir intocável, trabalho para jogar bem, marcar golos, fazer assistências. Quero jogar e gosto de ser aposta, porque me dá confiança, mas há que trabalhar todos os dias.»

Ainda a Taça de Portugal

«Atlético? Se virem a primeira parte, certamente pensariam como José Mourinho. Precisamos de mudar muitos aspetos e temos de assumir as responsabilidades. Estamos juntos e queremos que os adeptos sintam orgulho de nós.»