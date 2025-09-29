José Mourinho lançou os dados para a visita ao Chelsea, na segunda ronda da fase liga da Champions. Em conferência de imprensa em Londres, o “Special One” admitiu sentir-se em casa, mas voltou a afastar as emoções.

O regresso a Londres

«Os pontos com o Qarabag serviriam de base de construção para a qualificação. Estamos numa posição mais complicada. Sinto-me em casa no Chelsea, mas já joguei aqui enquanto treinador de Real Madrid, Tottenham e Man United. Durante 90 minutos não penso nisso, quero ganhar.»

«Quando estou em Londres, passo aqui cada dia, logo as sensações de voltar não foram assim tão profundas. Não vou sentir qualquer antagonismo à partida. Consigo isolar-me desse contexto.»

O futuro de Pedro Neto

«Pedro Neto no Benfica? Gostava de o ter no plantel, é um dos melhores alas do Mundo. O Roberto Martínez é um privilegiado na Seleção, no Benfica não temos tanto esse perfil. Mas, está numa realidade diferente a nível económico, é para esquecer. Desejo-lhe o melhor, sem lesões e agradeço as palavras.»

Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?

[em atualização]