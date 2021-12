Um confronto histórico para o Benfica.

Frente a frente nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2021-2022, vão estar os dois primeiros vencedores da prova.

Foi entre águias e merengues que se dividiram as primeiras sete edições da então Taça dos Campeões Europeus, com o Benfica a conquistar os seus dois títulos – o segundo dos quais, em 1961-1962, precisamente frente ao conjunto blanco -, depois de o Real Madrid vencer a prova nas primeiras cinco edições.

De resto, o Real Madrid é a equipa com mais títulos europeus, num total de 13, muito à frente da segunda, o Milan, que tem sete.

Mais: a décima Champions do Real Madrid foi conquistada com Carlo Ancelotti no banco dos merengues… no Estádio da Luz. Um jogo frente ao At. Madrid, decidido no prolongamento, depois de Sérgio Ramos ter feito o empate aos 90+3.

A profecia de Jesus à prova

O Benfica terá pela frente o atual líder da liga espanhola. A equipa de Carlo Ancelotti soma 42 pontos em 17 jornadas, mais oito do que o Sevilha, segundo classificado, que tem menos um jogo disputado.

Na Liga dos Campeões o percurso dos merengues também foi quase imaculado, vencendo o grupo D, que tinha também Inter Milão, o Sheriff e o Shakhtar, com cinco vitórias e apenas uma derrota, em casa, frente ao Sheriff.

Ainda assim, e numa profecia que agora ganha outros contornos, há apenas dois dias, Jorge Jesus afirmou que se calhasse o Real Madrid ao Benfica que a reação dele seria óbvia: «Se calhar o Real Madrid, vou dizer que vamos passar».

É uma profecia para avaliar em fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se voltarem a defrontar, algo que não acontece na prova há quase… 60 anos. Desde 1965 que não se vê um confronto entre os dois primeiros vencedores da prova.