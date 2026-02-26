Após a eliminação europeia do Benfica contra o Real Madrid, Richard Ríos falou sobre Vinicius Jr, decisivo na eliminatória com as águias (pelos dois jogos que marcou) e protagonista do caso de alegado racismo com Gianluca Prestianni, que falhou o jogo da 2.ª mão devido a uma suspensão provisória aplicada pela UEFA.

O médio colombiano, que no Brasil representou o Palmeiras e o Flamengo, equipa onde se formou o craque brasileiro dos merengues, não quis abordar o assunto do momento e preferiu elogiar as qualidades do adversário. «Entendo que, por serem brasileiros, perguntem por ele. Mas eles têm uma equipa grande. É um jogador decisivo, como acabou de demonstrar. Mas o Real Madrid tem muitos bons jogadores e não nos preocupámos só com ele. (...) Claro que é uma honra enfrentar um jogador como ele. Não só ele, como outros jogadores de seleção. Isso é bom para nós, porque aumenta o nosso nível. Agora é continuar a trabalhar porque temos muitos jogos pela frente no nosso campeonato», começou por dizer.

Ríos assumiu que foi difícil preparar o jogo de Madrid, por todo o ruído à volta da equipa e exposição internacional desencadeada pelo caso da semana anterior, e considerou que voltar a tocar no assunto é negativo. «Desculpa não responder diretamente. É difícil para nós, jogadores, falarmos disso. Além de não mudar nada, é meter mais lume no que já está a acontecer. Claro que foi difícil, porque perdemos um jogador que é importante para nós [Prestianni]. (...) Tentámos esquecer isso. A vida continua. Não podemos fazer nada e tentámos pensar o menos possível nisso.»