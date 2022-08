Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória sobre o Midtjylland por 4-1:

«O teste de hoje era levar para o campo a confiança vinda de uma pré-época muito boa. Sabíamso antes do primeiro apito do árbitro que a pré-época era história e que tínhamos de aparecer num jogo que não seria fácil. O Midtjylland não é uma equipa fácil, mas criámos muitas oportunidades para marcar e penso que merecemos esta vitória. Jogámos um futebol muito bom e estou feliz.»

[Sobre Gonçalo Ramos]

«Gonçalo, como os outros jogadores, fez um jogo muito bom. Marcou três golos e a sensação é a de que podia ter marcado mais dois ou três golos. O Gonçalo é um avançado-centro e gosta de jogar nesta posição. Tem muitos bons jogadores à volta dele, como o David Neres, o Rafa Silva e o João Mário, que são capazes de lhe proporcionar boas situações e ele é muito bom a usar o seu poderio à frente da baliza. Foi um jogador muito importante hoje.»

[Situação da eliminatória?]

«Hoje só demos o primeiro passou. Já o sabíamos e hoje tentámos usar a nossa vantagem de jogar em casa. Agora temos de estar pronto para sexta-feira à noite, para o primeiro jogo da Liga no nosso estádio. E depois vamos focar-nos no próximo jogo. De certeza que ainda não está fechada [a eliminatória] e temos de mostrar o mesmo espírito no jogo fora para atingirmos a próxima ronda.»