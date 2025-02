Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Mónaco no Estádio da Luz a contar para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[A que se propõe o Benfica daqui para a frente na Champions?]

O que temos de fazer é recuperar o mais rapidamente possível a equipa. Vamos jogar com o Boavista para o campeonato. Tem um treinador novo e sete ou oito caras novas no plantel. O adversário na Liga dos Campeões será o Liverpool ou o Barcelona e temos de nos preparar da melhor maneira para defrontar qualquer um deles. Já conhecemos o Barcelona porque já os defrontámos esta época e o meu passado permite-me dizer que também conheço um pouco o que é jogar com o Liverpool. O mais importante é estarmos preparados a cada momento.