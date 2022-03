Os adeptos do Benfica fizeram a festa na noite passada no Red Light District, em Amesterdão.



A julgar pela amostra, não faltará apoio à equipa de Nélson Veríssimo esta noite, na Johan Cruyff Arena.São esperados cerca de três mil adeptos do Benfica em Amesterdão.



O jogo da segunda mão dos oitavos de final entre o emblema da Luz e o campeão dos Países Baixos está agendado para as 20h00.



