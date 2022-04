Já largos minutos após o apito final do Liverpool-Benfica (3-3), os jogadores das águias regressaram em peso ao relvado de Anfield para voltarem a agradecer o apoio dos adeptos, que continuavam a cantar no setor do estádio que lhes foi destinado.

«Estávamos no balneário a ouvir os nossos adeptos a cantar e a puxar pela equipa e de uma forma espontânea sentimos a necessidade de ir ao relvado retribuir todo o apoio que nos deram neste jogo e que nos têm dado ao longo desde trajeto», referiu Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo.