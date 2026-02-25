Benfica
Há 44 min
VÍDEO: Mourinho distribui autógrafos no regresso ao hotel em Madrid
Treinador do Benfica não falou aos jornalistas, mas fez as delícias de alguns adeptos
Longe dos holofotes antes e durante a visita do Benfica ao Real Madrid na segunda mão do play-off da Champions (2-1, 3-1 no agregado), José Mourinho deu autógrafos após a partida. À chegada ao hotel, o treinador das águias saiu do autocarro e interagiu com adeptos, não respondendo aos jornalistas.
