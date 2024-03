Tiago Gouveia ficou de fora das opções de Roger Schmidt para a receção do Benfica ao Desportivo de Chaves devido a lesão.

O extremo dos encarnados, que até foi titular e marcou no último jogo do Benfica na Luz (diante do Estoril), está a contas com uma entorse no tornozelo direito, confirmou o Maisfutebol.