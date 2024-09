Depois da vitória sobre o Estrela Vermelha, o plantel do Benfica aterrou ao princípio da tarde desta sexta-feira em Portugal.

A aterragem foi feita não no Aerporto Humberto Delgado, mas sim no Aeroporto Internacional de Beja, onde a equipa de Bruno Lage tinha à espera algumas dezenas de adeptos.

A chegada estava prevista para as 13h30, sensivelmente, mas o voo atrasou-se cerca de 40 minutos.

Agora, o Benfica vai inicial a preparação para o próximo jogo da Liga: segunda-feira diante do Boavista no Estádio do Bessa.