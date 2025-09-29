O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, confirmou esta terça-feira, na antevisão do jogo frente ao Benfica, para a segunda jornada da fase de liga da Champions, que Moisés Caicedo, João Pedro e Andrey Santos estão em dúvida para a partida.

A preocupação é maior sobretudo com Moisés Caicedo e João Pedro, que são dos jogadores mais utilizados do plantel do Chelsea: juntamente com Enzo Fernández são os únicos atletas que já somam mais de 500 minutos de utilização esta temporada.

Recorde-se que Maresca já não conta com a estrela Cole Palmer, que fica de fora também por lesão.

O Chelsea recebe o Benfica em Stamford Bridge, esta terça-feira, às 20h00.