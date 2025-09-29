José Mourinho leva 23 jogadores a Londres, para defrontar o Chelsea, em jogo da Liga dos Campeões agendado para esta terça-feira.

Entre os convocados, destaque para as presenças de cinco miúdos da formação: Leonardo Lopes, Gonçalo Oliveira, João Rêgo, Diogo Prioste e João Veloso seguem na comitiva, ao lado dos mais experientes Samuel Soares e Henrique Araújo.

Leonardo Lopes é a maior novidade de todas, sendo a primeira vez que é convocado para a equipa principal: trata-se de um guarda-redes, de 17 anos, que ainda joga nos juniores.

De fora ficam os lesionados Alexander Bah, Bruma, Manu Silva, Nuno Félix e Leandro Santos: este último contraiu um pequeno traumatismo no último jogo da equipa B e por isos fica a recuperar.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Leonardo Lopes;

Defesas: Dedic, Otamendi, António Silva, Gonçalo Oliveira, Tomás Araújo, Dahl e Obrador;

Médios: Sudakov, Richard Rios, Aursnes, Barrenechea, João Rêgo, Diogo Prioste, Leandro Barreiro e João Veloso;

Avançados: Lukabakio, Ivanovic, Henrique Araújo, Schjelderup e Pavlidis.