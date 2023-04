Apesar do pouco tempo de jogo que soma no Benfica, Andreas Schjelderup é visto como um jogador de grande potencial e Michael Essien, ex-médio que se notabilizou ao serviço do Chelsea e que passou também por clubes como o Real Madrid, Milan, Lyon, entre outros, falou sobre o jovem de 18 anos em conversa com a televisão norueguesa TV2 a meio da semana antes do Real Madrid-Chelsea.

«Vi-o chegar à equipa principal e dá para ver o grande potencial que ele tem. Ele é um bom rapaz e desejo-lhe toda a sorte», disse o ex-jogador que trabalhou com Schjelderup enquanto treinador-adjunto do Nordsjaelland, da Dinamarca

Essien partilhou que tinha uma relação bastante próxima com o ex-pupilo. «Éramos vizinhos e às vezes ele até cuidava do meu cão. Somos muito chegada. Falávamos nos treinos, no clube e até em casa.»

Schjelderup chegou ao Benfica no último mercado de janeiro numa transferência que custou aos cofres da SAD encarnada uma verba fixa de 9 milhões de euros mais €5M em variáveis. Soma apenas um minuto sob o comando de Roger Schmidt e tem atuado tendencialmente na II Liga pela equipa B.