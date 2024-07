Enzo Fernández está sob fogo depois de ter entoado (e partilhado) cânticos racistas, na sequência da vitória na Copa América. Um episódio que levou a críticas de vários quadrantes, mas também de colegas de equipa, como por exemplo de Wesley Fofana. Também o Chelsea emitiu um comunicado em que lamenta o sucedido e diz que esta é uma oportunidade para «educar» Enzo.

Um antigo jogador do clube, Tony Cascarino, comentou o assunto na estação talkSPORT: «Vai ser complicado. Olho para trás, para quando estava no Chelsea nos anos 90, e não tenho a certeza se aquele balneário estaria de acordo com o que Enzo Fernandez fez», começou por avaliar.

«É uma situação complicada de gerir. Penso que o Chelsea tem de tomar uma decisão importante sobre a manutenção de Enzo Fernandez. Se os jogadores não estiverem satisfeitos com um jogador no balneário, não sei se haverá muitos que se sintam confortáveis com algumas das coisas que acontecera», continuou.

«Não há desculpa para que isso aconteça. Os outros jogadores não se vão sentir bem com isso, pois não? Não sei como é que se pode lidar com isso, porque há jogadores que não conseguem perdoar. Talvez haja alguns que consigam seguir em frente, apesar de não gostarem do que aconteceu. Não é preciso que todos gostem uns dos outros num clube, mas esta é uma situação muito, muito complicada. Alguns jogadores não vão querer seguir em frente ou fazer com que as coisas funcionem», prevê Cascarino.

Enzo Fernández é uma das contratações mais caras de sempre do clube inglês, tendo custado 120 milhões em janeiro de 2023. Saiu do Benfica após seis meses a bom nível no clube luso.