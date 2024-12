Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, reagiu esta terça-feira à suspensão do compatriota Mykhailo Mudryk, depois do mesmo ter acusado positivo num teste antidoping. A dupla partilha balneário na seleção da Ucrânia

Nas redes sociais, o guardião das águias escreveu o seguinte: «Mantém-te forte, meu irmão», acompanhado pela publicação do próprio Mudryk.

O avançado do Chelsea testou positivo num teste antidoping, confirmaram os blues. O jogador abordou o tema nas redes sociais e garante que não tem conhecimento de ter ingerido alguma substância proibida».