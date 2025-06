Trubin estava a ser um dos melhores do Benfica diante do Chelsea, mas borrou a pintura no lance do 1-0.

Siga o Benfica-Chelsea AO MINUTO

Após uma falta no corredor direito dos encarnados, Reece James encarregou-se de bater o livre, viu que o ucraniano estava numa zona muito central e aproveitou o espaço junto ao poste direito. Com um remate colocado, o capitão dos «blues» desfez o nulo no jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes.