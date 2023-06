A caminho do Paris Saint-Germain, Cher Ndour confirmou o fim da ligação ao Benfica, onde estava desde 2020.

«Foram três anos de crescimento e aprendizagem que ficarão para sempre marcados na minha carreira e na minha vida», escreveu o médio-centro nas redes sociais numa mensagem de despedida.

«Dei sempre tudo por esta camisola, até ao último segundo. Agradeço a todos, sem exceção, os que me ajudaram durante este tempo e a toda a família benfiquista», acrescentou o futebolista, que terminou com uma garantia: «Serei sempre um de vós. Obrigado.»

Em Portugal, Cher Ndour, que completa 19 anos no próximo mês de julho, fez parte das conquistas históricas da UEFA Youth League e da Finalíssima Intercontinental sub-20 em 2022, tendo ainda sido uma vez campeão nacional de juniores.

Além disso, chegou a estrear-se pela equipa principal na última temporada, ao cumprir um minuto na goleada sobre o V. Guimarães por 5-1 (jornada 25), o que lhe permitiu ter também o nome na lista do plantel do Benfica que conquistou o 38.º título de campeão nacional.

Há pouco mais de uma semana, o Maisfutebol já tinha dado conta de que o Paris Saint-Germain era o destino mais provável para o internacional jovem italiano prosseguir a carreira, cenário que, reitera o nosso jornal, está praticamente confirmado.

Apesar do forcing do Benfica no sentido de segurar o médio que chegou ao Seixal com o estatuto de uma das maiores promessas do futebol transalpino, Cher Ndour sentiu que estava na altura de dar um novo rumo à carreira.