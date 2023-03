Cher Ndour estreou-se no sábado passado com a camisola principal do Benfica, tornando-se no terceiro jogador da formação a ser lançado por Roger Schmidt, depois de António Silva e João Neves.

O médio internacional jovem por Itália está em final de contrato e, sabe o Maisfutebol, decorrem há algum tempo negociações entre os responsáveis dos encarnados e a Positionumber - empresa de agenciamento de Miguel Pinho, agente de jogadores como Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, entre outros - com vista à renovação do vínculo.

Após o jogo com o V. Guimarães, no qual o futebolista entrou ao minuto 90, Roger Schmidt deu a entender que conta com o jogador para o futuro. «É um bom talento e queremos trabalhá-lo para para os próximos anos», disse na conferência de imprensa, considerando que a estreia seria boa para a motivação do jovem de 18 anos.

Roger Schmidt reconhece potencial e aprecia as características de Cher Ndour, que nos últimos tempos tem sido mais vezes chamados aos treinos da equipa principal. Antes do jogo com o V. Guimarães já tinha ido para o banco nas duas partidas anteriores: diante do Club Brugge, também na Luz, para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e frente ao Marítimo no Funchal.

Alinhada com Roger Schmidt, a SAD encarnada está a trabalhar neste dossier e, sabe também o nosso jornal, há, mais do que uma forte convicção, a certeza de que Cher Ndour vai renovar contrato.

Cher Ndour chegou ao Benfica no verão de 2020, proveniente da Atalanta, quando tinha acabado de completar 16 anos. Na altura, foi anunciado pelos encarnados como «um dos mais promissores jogadores da sua geração no seu país».

Ao longo dos últimos meses, alguma imprensa internacional associou o jovem jogador a clubes conceituados como Juventus, Chelsea, Barcelona, entre outros, que têm acompanhado os passos do vencedor da UEFA Youth League e da Taça Intercontinental.