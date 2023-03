Depois de dois jogos no banco, mas sem ser utilizado, Cher Ndour estreou-se este sábado pela equipa principal do Benfica, ao ser lançado para o lugar de Rafa aos 90 minutos, no triunfo dos encarnados sobre o Vitória de Guimarães, por 5-1, na 25.ª jornada da Liga.

Após o jogo, o médio italiano, de 18 anos, reagiu ao momento nas redes sociais. «Muito feliz por este momento especial. Melhor noite da minha vida», escreveu no Instagram.

Ndour, que chegou em 2020 ao Benfica oriundo da formação da Atalanta, termina contrato com os encarnados no final da presente temporada.