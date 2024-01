Chiquinho foi anunciado este sábado como reforço do Olympiakos, mas não se esqueceu do Benfica.

«Havia muito para contar, mas ficam as memórias e os bons momentos. Obrigado a todos com que me cruzei nesta casa por me tornarem melhor todos os dias. Obrigado Sport Lisboa e Benfica», escreveu o médio de 27 anos na sua conta no Instagram.

Chiquinho, que terminava contrato com os encarnados no final da época, rescindiu para assinar com a equipa grega comandada pelo técnico português Carlos Carvalhal.