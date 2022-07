Chiquinho, jogador do Benfica, na flash interview à Sport tv, depois do triunfo sobre o Girona, num jogo realizado na Suíça:

«[Golo do Girona] Foi um golo de bola parada, contra a corrente do jogo, mas respondemos bem e conseguimos dar a volta ao marcador.

[Dificuldades do jogo] Estes jogos são para nos testar, todos os jogos são importantes para crescermos como equipa e acho que estamos a crescer.

[Balanço do plano individual] Tenho aproveitado as oportunidades que o mister me tem dado, tenho sentido a confiança. Agora, é continuar a trabalhar forte.

[Expectativa dos adeptos para a próxima época e apoio] Foi muito importante o apoio deles na Suíça e estamos muito contentes com isso».