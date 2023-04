Não foi um golo, mas foi um dos momentos do jogo no Rio Ave-Benfica e que deixou os adeptos encarnados encantados. O protagonista: Chiquinho.

Aos 71 minutos do jogo, o médio dos encarnados recebeu um passe de Fredrik Aursnes e, pressionado, saiu com a bola controlada com uma finta soberba sobre Ventura e, depois, com uma rotação entre o mesmo jogador vilacondense e Costinha.

Sem perder a bola, Chiquinho deu-a depois a Musa. Um lance que o próprio Benfica publicou.

O camisola 22 é uma das grandes surpresas do Benfica de Roger Schmidt. Depois de Enzo Fernández ter saído para o Chelsea, Chiquinho assumiu-se como titular no meio-campo encarnado, ao ponto de já ter um cântico próprio e de ser apelidado de Chiquinho Zidane ou em formas parecidas com esta, como fez Rafa Silva, no final do jogo.

O cântico de apoio a Chiquinho: