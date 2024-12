Nicolás Otamendi é o quinto jogador mais utilizado em todo o mundo no ano de 2024.

No relatório apresentado pelo Observatório do Futebol (CIES), o central argentino aparece apenas atrás de Joules Koundé [Barcelona], que lidera a lista com 5.872 minutos, seguido de Jhon Arias [Fluminense], com 5.599 minutos, mas que ainda poderá perder o segundo posto pois não terá mais jogos até ao início de 2025.

O uruguaio Federico Valverde [Real Madrid] já somou 5.573 minutos e fecha o pódio, à frente do neerlandês Virgil Van Dijk [Liverpool], que tem 5.523.

O primeiro português que aparece na lista divulgada pelo CIES é Bruno Fernandes no 14.º posto com 5.151 minutos.

Na Liga portuguesa, atrás de Otamendi seguem Viktor Gyökeres [Sporting] com 5.092 minutos e o pódio «português» fica fechado com Hjulmand, também dos leões que contabilizou um total de 4.607 minutos em campo no último ano.

Veja aqui a lista divulgada pelo CIES dos jogadores mais utilizados no ano de 2024: