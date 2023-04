Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a derrota com o FC Porto por 2-1 no clássico:

«Foi um jogo com poucas oportunidades para os dois lados. Não jogámos o nosso melhor com e sem bola. Não tivemos muitas oportunidades nem o FC Porto, mas o adversário aproveitou duas. Temos de aceitar e faz parte do futebol. Jogámos durante muito tempo a um nível elevadíssimo e hoje vemos como pode ser o futebol. Temos de aceitar. Crescemos muito com as vitórias e agora temos de crescer com esta derrota.»

[Resposta dos adeptos pode ajudar a equipa a reagir?]

«Sim. Os adeptos apoiaram-nos mesmo quando não jogámos tão bem. Eles acreditam em nós e é disso que a equipa precisa. Na terça-feira temos de estar prontos novamente. Temos à nossa espera um grande jogo, temos de recuperar rapidamente. Temos de analisar o jogo, fazer algumas coisas melhor e olhar para a frente.»