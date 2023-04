Devido à distância pontual considerável a oito jornadas do fim do campeonato, o FC Porto vai entrar no clássico com o Benfica na Luz mais pressionado.

No entanto os encarnados sabem que em caso de vitória dão um passo decisivo não só rumo ao título mas também para afastar muito provavelmente irremediavelmente os azuis e brancos da luta pelo bicampeonato. E isso, ou não fosse este um clássico sempre cheio de carga simbólica, também traz pressão associada.

Pressão que Roger Schmidt garantiu que os encarnados estão habituados a suportar desde o início da época. «Claro que é um jogo muito importante, mas para mim é o jogo mais importante porque é o próximo. É um jogo especial, claro que sim, mas já fizemos grandes jogos esta época, a começar pelos jogos da fase de qualificação para a Champions, em que tínhamos muita pressão. Falhar a Liga dos Campeões era algo que tínhamos de evitar», recordou na antevisão ao clássico. «Agora temos uma grande oportunidade e vejo mais por aí. É um grande jogo para os adeptos, isso é óbvio, mas a minha tarefa é preparar os jogadores para que possamos aproveitar o momento que vivemos para fazermos um jogo muito bom e estarmos ao nosso nível mais elevado. Não precisamos de fazer nada de especial, apenas temos de atingir o nosso melhor nível.»

Schmidt foi questionado sobre que ponto forte do FC Porto gostaria de «importar» para os encarnados. Sem escolher nenhum, elencou várias qualidades da equipa orientada por Sérgio Conceição.

«Penso que o FC Porto é uma equipa muito boa, com muita qualidade individual, um treinador muito experiente e que ganhou muitos jogos nos últimos anos. No geral, temos de estar preparados para uma equipa muito focada que vai fazer tudo para fazer um bom jogo.»

E garantiu: «Sabemos tudo sobre eles. Os pontos fortes no ataque, o estilo de jogo, como defendem. Não temos de estar focados num ponto forte em concreto. Temos de respeitar o adversário, mas especialmente acreditar em nós próprios e temos de estar muito concentrados. Essa tem sido a chave ao longo de toda a época. Tentamos sempre jogar na nossa forma, ajustando claro ao adversário, mas vamos jogar como o Benfica costuma jogar», prometeu.

Dez pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor e dez vitórias seguidas na Liga são motivos mais do que suficientes para o Benfica chegar jogo desta sexta-feira com a confiança em alta e Roger Schmidt disse ter visto esta semana, nos treinos, bons sinais nos jogadores.

«Vai ser um grande jogo entre o primeiro e o segundo classificado da Liga, duas equipas com muita qualidade. Estamos ansiosos por jogar este jogo e dar o nosso melhor para ganhar. Tivemos uma semana muito boa, os jogadores tiveram uma boa mistura entre concentração e alegria. Sabemos que teremos pela frente um adversário muito bom, mas temos muita confiança. Já jogámos muitos jogos deste tipo no nosso estádio esta época e estamos completamente concentrados no que temos de fazer o campo», rematou.