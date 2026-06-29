Benfica: Lenglet chega por empréstimo e assina em definitivo em 2027
No final da temporada, o defesa-central francês será jogador dos encarnados em definitivo. Negócio com o Atlético Madrid não tem custos para o Benfica
No final da temporada, o defesa-central francês será jogador dos encarnados em definitivo. Negócio com o Atlético Madrid não tem custos para o Benfica
Já em Portugal para formalizar a transferência para o Benfica, Clément Lenglet chega aos encarnados através de um empréstimo.
Na primeira temporada na Luz, Lenglet ainda estará vinculado ao Atlético Madrid, mas depois será definitivamente jogador do Benfica, com um contrato válido para as duas temporadas seguintes: ou seja, até 2029.
A operação (da cedência e da transferência em definitivo em 2027), sabe o Maisfutebol, não terá custos para o Benfica, mas o Atlético Madrid, além da poupança no salário de Lenglet, reserva o direito de uma percentagem de uma eventual futura venda.
Lenglet, que tinha contrato com o Atlético Madrid até 2028, vai auferir no Benfica um vencimento não muito distante do que tinha nos colchoneros, mas faseado por três temporadas, o que lhe permitirá compensar em boa parte o elevado salário que auferia na capital espanhola.