Um dia depois de ser oficializado como reforço, Clément Lenglet foi a novidade no treino do Benfica, que esta quarta-feira realizou o sétimo dia de preparação para a nova temporada.

Os jogadores à disposição de Marco Silva realizaram trabalho de ginásio de relvado.

Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio continuam a estar ausentes, uma vez que estão ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026.

O primeiro jogo particular dos encarnados é frente ao Flamengo, no dia 11 de julho.

Veja o primeiro dia de Lenglet de águia ao peito: