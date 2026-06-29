Lenglet já está em Portugal para reforçar o Benfica: «Muito feliz»
Central francês aterrou esta tarde em Tires
Central francês aterrou esta tarde em Tires
Clément Lenglet chegou esta segunda-feira a Portugal para ser reforço do Benfica. O defesa-central francês aterrou ao início da tarde em Tires.
O jogador de 31 anos, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, é o escolhido pela estrutura encarnada para ocupar o lugar deixado vago pelo ex-capitão Nicolás Otamendi, que deixou o clube ao fim de seis épocas.
Na última temporada, o internacional gaulês foi titular em 21 dos 24 jogos que disputou no Atlético de Madrid. O central canhoto começou a carreira nos franceses do Nancy e, em 2017, chegou ao Sevilha. Já no ano seguinte, mudou-se para o Barcelona a troco de 35 milhões de euros e passou ainda por Tottenham e Aston Villa, antes de rumar aos «colchoneros», com quem tinha contrato válido até 2028.
Na chegada a Portugal, pelas 13h45, Lenglet disse estar «muito feliz», em declarações aos jornalistas, confirmando que falou com o presidente Rui Costa. «Sim, falei com ele», acrescentou, diizendo que conhece «muitos» jogadores do Benfica.
Lenglet passou acompanhado por Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica, além de Gonçalo Guimarães, diretor de imprensa.