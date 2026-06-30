OFICIAL: Lenglet é reforço do Benfica
Defesa-central francês chega do Atlético Madrid
Defesa-central francês chega do Atlético Madrid
O Benfica oficializou a contratação de Clément Lenglet.
O defesa-central de 31 anos chega ao Benfica por empréstimo válido até ao final da época, mas assina depois em definitivo por duas temporadas: até 2029.
A operação (da cedência e da transferência em definitivo em 2027), tal como escreveu o Maisfutebol, não terá custos para o Benfica, mas o Atlético Madrid, além da poupança no salário de Lenglet, reserva o direito de uma percentagem de uma eventual futura venda.
Lenglet, que tinha contrato com o Atlético Madrid até 2028, vai auferir no Benfica um vencimento não muito distante do que tinha nos colchoneros, mas faseado por três temporadas, o que lhe permitirá compensar em boa parte o elevado salário que auferia na capital espanhola.
(artigo atualizado)