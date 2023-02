O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou a uma bola esta sexta-feira, na receção ao Union Saint-Gilloise, na 25.ª jornada do campeonato belga.

Loic Lapoussin adiantou os forasteiros aos 24 minutos, mas Hans Vanaken apontou o golo da igualdade a dois minutos do intervalo.

O ex-Benfica Roman Yaremchuk foi titular, porém, saiu no decorrer do segundo tempo (65m).

A formação de Bruges continua num mau momento já que, nos últimos dez jogos para o campeonato, venceu apenas um. Está no quarto lugar, com 42 pontos, menos 10 do que o líder Genk.

Na próxima quarta-feira, diga-se, os belgas recebem o Benfica na primeira mão dos oitavos da Champions.