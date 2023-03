Roger Schmidt afirmou nesta segunda-feira que o Benfica pode vencer a Liga dos Campeões, … mas que a probabilidade de isso acontecer não é a mesma que a de outras equipas.

«Todas as equipas que estão na fase a eliminar podem vencer a competição. Mas nem todas têm a mesma probabilidade de o fazer e isso é muito claro», apontou, sorridente.

«Há clubes com maiores probabilidades de vencer a Champions. Equipas com orçamentos mais baixos têm menos hipóteses, e quem tem orçamentos maiores têm mais possibilidades. Mas claro que é possível, nada é impossível no futebol a este nível», disse, antes de «voltar à terra».

«Para já, estamos focados em chegar aos quartos de final, o que será um grande feito para o Benfica. Temos de o conseguir e ainda não está feito», alertou.

E para ficar mais perto de o conseguir, Roger Schmidt garante que o Benfica não vai mudar a forma de jogar frente ao Club Brugge, apesar da vantagem de 2-0 que traz da primeira mão dos oitavos de final.

«Esperamos uma equipa que vem à procura de se apurar. Já jogámos contra eles e sabemos os pontos fortes. Têm de marcar pelo menos dois golos, por isso têm de atacar. Vamos ver se o fazem desde o início ou não. Focamo-nos em nós mesmos porque é difícil prever como o adversário vai jogar. Estamos em vantagem, mas vamos jogar ao ataque porque queremos confirmar o apuramento para os quartos de final», assegura.

«Apesar de eles não estarem no melhor momento, têm qualidade e temos de nos manter organizados, tal como fizemos na primeira mão, e temos de acreditar em nós mesmos e jogar ao ataque», acrescentou.