O Club Brugge voltou a empatar no campeonato (2-2), desta feita no dérbi da cidade, frente ao Cercle, cinco dias após a derrota com o Benfica, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em jogo da 26.ª jornada da liga belga, a equipa de Scott Parker, adversária do Benfica na Champions, esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Noa Lang (18m) e Casper Nielsen (71m), mas permitiu a igualdade do Cercle, através de Denkey (51m) e Thibo Sommers (78m).

Ao somar o terceiro empate consecutivo, o Club Brugge segue com 43 pontos e na quarta posição, a última que garante presença na fase de apuramento do campeão da Liga belga, que é liderada pelo Genk, com 53, enquanto o Cercle Brugge é oitavo classificado, com 36.

Benfica e Club Brugge disputam o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões no dia 7 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.