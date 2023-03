A madrugada desta terça-feira, véspera do encontro, ficou marcada por confrontos entre os adeptos do Benfica e do Club Brugge.

De acordo com informação da CNN Portugal, tudo aconteceu nas imediações do Estádio da Luz: um grupo de adeptos dos encarnados, ligados a uma das claques do clube, agrediram cinco fãs do emblema belga. Dois foram transportados para o Hospital de Santa Maria com ferimentos ligeiros.

O episódio ocorreu por volta das duas da manhã.

Benfica e Brugge, recorde-se, defrontam-se esta noite na Luz, a partir das 20h00, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. As águias ganharam na Bélgica por 2-0.