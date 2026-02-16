A CMTV anunciou que vai avançar com uma queixa-crime contra Gonçalo Guimarães, assessor de imprensa da equipa principal do Benfica (na foto de capa em segundo plano, atrás de Rui Costa).

O canal de televisão apresentou um áudio de uma situação que decorreu nesta segunda-feira no início do treino dos encarnados, durante os 15 minutos abertos.

Nesse momento é possível escutar um diálogo entre o assessor e o jornalista Gustavo Lourenço, que pergunta ao funcionário do Benfica se este lhe ia bater outra vez, numa alusão a um episódio de tensão ocorrido após o jogo com o Santa Clara à saída do Estádio de São Miguel.

«Vou as vezes que forem necessárias», respondeu Gonçalo Guimarães, que foi jornalista do jornal A Bola durante mais de 20 anos e iniciou funções no Benfica no início desta temporada.

