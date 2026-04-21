O Benfica elevou o valor da oferta do empréstimo obrigacionista de 40 para 65 milhões de euros. O clube anunciou nesta terça-feira que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aceitou uma adenda à oferta inicial.

A taxa de juro mantém-se nos 4,65 por cento ao ano, com o período do empréstimo obrigacionista a aplicar-se entre 2026 e 2031. O valor nominal de cada obrigação mantém-se em cinco euros.

Torna-se o empréstimo obrigacionista mais caro de sempre lançado pela SAD benfiquista, superando os 50 milhões de euros da operação que acaba neste ano de 2026 e iniciada em 2023. É, inclusive, o maior montante de sempre.

A data limite para investir está fixada em 24 abril. Este empréstimo obrigacionista é o primeiro lançado pelo clube com prazo a cinco anos, em vez de três.

Em entrevista ao jornal ECO, o CFO do Benfica - Nuno Catarino -, já tinha admitido que o empréstimo fosse aumentado caso houvesse procura do mercado e garantiu que o valor extra seria canalizado para abater linhas de crédito bancário.