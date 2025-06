João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista exclusiva à CNN Portugal e abordou vários temas, entre eles a mudança necessária no clube, a venda de João Neves e um possível regresso de João Félix e Bernardo Silva.

Questionado sobre a atual liderança dos encarnados, o gestor de 58 anos recusou-se a dirigir críticas ao atual presidente, mas não deixou de mostrar desagrado com o trabalho que tem sido feito.

«Rui Costa? Eu sou crítico da gestão, mas não sou crítica da pessoa. O Benfica precisa de liderança, de reganhar a identidade, cultura de vitória e competência. Não só ter os melhores, mas colocá-los a trabalhar em conjunto, num espírito de união e com os interesses do Benfica acima de tudo», explicou.

Sobre João Neves, que deixou as águias no início da temporada e rumou ao PSG, Noronha Lopes garantiu que nunca iria deixar tal transferência acontecer. Pelo menos da maneira que foi, segundo o próprio.

«João Neves, o jogador que mais simbolizava a identidade do Benfica. Galvanizava os adeptos. Mas tinha jogadores que ganhavam quatro vezes mais que ele. O que teria feito? Teria uma conversa atempada, que ele poderia e deveria ser um ídolo do Benfica. Em termos salariais, ia colocá-lo ao nível dos mais bem pagos do plantel. Esse investimento seria bem recompensado», partilhou.

«O Benfica não tem de formar para vender, mas formar para vencer», acrescentou.

Posteriormente, o candidato foi questionado sobre um possível regresso de João Félix e Bernardo Silva.

«João Félix será muito bem-vindo ao Benfica. Mas é muito importante que chegue quando exista uma estrutura organizada e que o apoie. Se João Félix vier, e eu for presidente do Benfica, vou dar-lhe todas as condições», disse.

«Bernardo Silva seria um bom nome para o Benfica. Um jogador da casa, que teria muito para acrescentar. É isso que eu e a minha equipa estamos prontos para fazer no dia a seguir às eleições».

Por fim, João Noronha Lopes voltou a pedir por eleições antecipadas: Seria do benefício de todos, nomeadamente do clube, que as eleições pudessem ter lugar numa altura em que a direção vencedora ainda pudesse ter um papel na pré-época».