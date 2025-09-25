O Benfica elaborou pela primeira vez um relatório de sustentabilidade e divulgou as conclusões nesta quinta-feira. Em relação à temporada 2024/25, o clube assegura que a maioria dos gases poluentes emitidos vieram das deslocações de adeptos.

As emissões de gases com 'efeito de estufa' (CO2) ascenderam às 31 mil toneladas durante a época transata, adiantam. Quatro mil resultaram da atividade interna dos funcionários do clube e as restantes 27 mil das viagens de espetadores.

O Benfica apurou que mais de 79% dessas deslocações são realizadas de carro, sobretudo em carros com motores a combustão, a gasolina ou a gasóleo (mais de 76% das viagens de automóvel). Logo a seguir vem o metro (11,4%) e a pé (7,9%).

Nos jogos da Liga portuguesa de 2024/25, o Estádio da Luz acolheu 998.680 espetadores (58.746 por jogo). 67,7% dos adeptos que se deslocaram ao Estádio da Luz percorreram até 30 quilómetros e 16,2% viagens superiores a 100 quilómetros.

Através de um inquérito realizado nas plataformas digitais, os encarnados concluíram que nove em cada 10 sócios consideram que a sustentabilidade deve estar entre as preocupações do Benfica e que 75% deseja ver o clube como o mais sustentável de Portugal.